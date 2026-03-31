Il film Mike & Nick & Nick & Alice, presentato in anteprima al festival SXSW, è ora disponibile in esclusiva su Disney+ per il pubblico italiano. La pellicola unisce commedia, azione e fantascienza, con una trama che ruota attorno a un personaggio interpretato da Vince Vaughn che vive sei mesi della propria vita per rivalutare le sue scelte. L’opera segna un ritorno alle radici del genere, evocando lo stile di John Hughes ma mantenendo un’identità originale. L’intervista rilasciata dalla star principale rivela dettagli sul processo creativo e sulla passione personale dell’attore per i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons. Il progetto, diretto da BenDavid Grabinski, si distingue per la capacità di fondere generi apparentemente distanti senza cadere nel cliché del remake. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vince Vaughn: 6 mesi di vita per riscrivere il destino

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