Villaggio Giardino una segnalazione per possesso di hashish

Un controllo condotto su segnalazione di residenti ha portato all'identificazione di un uomo trovato in possesso di hashish. L'operazione si è svolta in un villaggio residenziale, dove le forze dell'ordine hanno fermato un soggetto che aveva con sé la sostanza stupefacente. La scoperta avviene a seguito di una segnalazione anonima, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del controllo.

Un intervento mirato dopo le richieste dei cittadini: tre persone identificate, una di queste sanzionata, sequestrata la sostanza Un controllo attivato su segnalazione dei residenti ha portato all'individuazione di un uomo in possesso di sostanza stupefacente. E' quanto avvenuto nella mattinata di sabato 28 marzo in zona San Faustino-Villaggio Giardino, dove la Polizia locale è intervenuta nell'ambito delle attività di presidio e monitoraggio del territorio. Nel corso dell'intervento gli agenti hanno proceduto al controllo di tre persone presenti nell'area. Durante le verifiche, una di loro è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, risultata essere hashish e destinata a uso personale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Villaggio Giardino, una segnalazione per possesso di hashish Articoli correlati Modena, nasconde l'hashish tra i capelli ma viene tradito da una segnalazione al 112: arrestato 27enneUn arresto e una denuncia è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato avvenuta nel pomeriggio dell’11 marzo a Modena. Fermato dalla polizia: in suo possesso 36 grammi di hashishIl 24enne è stato arrestato: all’esito del giudizio direttissimo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli...