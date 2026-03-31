Vildoza è coinvolto in un episodio in cui si parla di un’aggressione a una volontaria. Secondo quanto riferito, non ci sono filmati disponibili né segni visibili di lesioni che possano aiutare a chiarire l’accaduto. Le fonti indicano che, al momento, non si può formulare un'interpretazione definitiva degli eventi, poiché le informazioni raccolte risultano insufficienti.

Bologna, 31 marzo 2026 – Dalle informazioni raccolte, non è possibile «estrapolare una lettura unitaria dei fatti». Troppe «le zone d’ombra» e le «incrogruenze» in questa storia. E poi, non ci sono filmati, ergo i fatti possono essere ricostruiti solo sulle dichiarazioni dei presenti, del tutto in contrapposizione: e i dubbi restano. E poi, i certificati medici, che «escludono lesioni al collo» e «al cuoio capelluto». Vildoza davanti al gip, il video dei difensori: "Siamo sereni, la verità verrà fuori" Il pm Messina ha chiesto l’archiviazione. Per questi e altri motivi, il pm Federica Messina la settimana scorsa ha chiesto l’archiviazione del caso che ha coinvolto il giocatore della Virtus, Luca Vildoza, e la moglie Milica Tasic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vildoza e l’aggressione alla volontaria: “Niente filmati e assenza di lesioni, impossibile dare una lettura univoca”

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