Vigonza si è spenta Marcella Caramel | volto storico dell’impegno civico e sociale

A Vigonza, si è spento il volto noto dell’impegno civico e sociale. Nonostante l’età avanzata, continuava a seguire con attenzione le vicende della comunità, chiedendo di partecipare agli eventi e informandosi sulle notizie locali. Nei due anni precedenti alla sua morte, era ospite presso una casa di riposo del territorio. La sua figura è stata riconosciuta come simbolo di dedizione civica.

Non aveva mai smesso di seguire la sua comunità. Anche negli ultimi due anni, dalla casa di riposo Giorgione di Peraga, chiedeva di essere accompagnata agli appuntamenti pubblici, leggeva i giornali, voleva sapere tutto quello che accadeva a Vigonza. Si è spenta lunedì sera, 30 marzo, Marcella Caramel, nata il 1 ottobre 1935, figura storica della vita amministrativa e sociale del paese. Caramel è stata consigliere e assessore comunale con il sindaco Renzo Barutta nel 1987, per poi diventare nel tempo una presenza centrale nel mondo dell’associazionismo e dei servizi agli anziani. Per molti anni aveva guidato il Centro Anziani, contribuendo in modo concreto alla crescita delle attività dedicate alla terza età. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico... Mattarella premia 31 personalità per impegno sociale, coraggio e impegno per l’inclusione.Il presidente Sergio Mattarella ha conferito, di propria iniziativa, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della italiana, in una cerimonia che...