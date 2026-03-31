VIDEO | Unime ricorda Lorena Quaranta e Sara Campanella | due femminicidi nella stessa data il dolore e l’impegno dell’Ateneo

Due donne sono state uccise in due episodi di femminicidio avvenuti nella stessa giornata, creando un senso di lutto e riflessione all’interno dell’università. L’ateneo ha ricordato le due vittime attraverso un evento pubblico, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sulla violenza di genere. La comunità accademica si è riunita per commemorare le vite spezzate e ribadire l’impegno contro ogni forma di violenza.

Due vite interrotte, due storie diverse ma unite da una stessa data che oggi si carica di memoria e dolore per l’intera comunità accademica. Nel cortile dell’Università di Messina intitolato a Lorena Quaranta e Sara Campanella, la Rettrice Giovanna Spatari insieme a una rappresentanza studentesca ha deposto un cestino di fiori ai piedi della scultura dedicata alle due giovani. Il 31 marzo 2020 Lorena Quaranta, studentessa di Medicina prossima alla laurea e impegnata nel percorso per diventare medico, è stata uccisa, vedendo spezzato il proprio futuro a un passo dalla realizzazione dei suoi sogni. Il 31 marzo 2025 Sara Campanella, 22 anni, dopo una giornata di lezioni universitarie, ha perso la vita poche ore più tardi, anche lei vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Unime ricorda Lorena Quaranta e Sara Campanella: due femminicidi nella stessa data, il dolore e l’impegno dell’Ateneo Articoli correlati Leggi anche: Femminicidi, flashmob per Lorena Quaranta e Sara Campanella il 31 marzo: quando il calendario diventa memoria Sara Campanella uccisa un anno fa, un flashmob nel Messinese contro i femminicidiL'iniziativa dell'associazione “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva.