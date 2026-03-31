VIDEO| Si allarga il fronte della frana a Silvi 18 le famiglie evacuate | il sopralluogo della protezione civile FOTO

A Silvi il fronte di una frana si è esteso, portando all’evacuazione di 18 famiglie. Un sopralluogo della protezione civile ha valutato la situazione, mentre il terreno continua a sgretolarsi e il fronte franoso si allarga. È necessario attendere che la terra si stabilizzi prima di intervenire con lavori di messa in sicurezza mirati.

Sul posto il sindaco Scordella, il direttore regionale della protezione civile Scelli e il geologo Casagli, già impegnato a Niscemi. Nessun intervento finché il terreno non si sarà stabilizzato, è stato spiegato. Quindi il plauso per la tempestività delle misure adottate: "Vite salvate". Garantita l'assistenza agli sfollati Il terreno si sta sgretolando con il fronte franoso che continua ad ampliarsi: bisogna aspettare che si stabilizzi e poi si potrà intervenire con interventi mirati per la messa in sicurezza. Nel frattempo 18 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case e al momento ospitate in una struttura sulla costa. Questo in... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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