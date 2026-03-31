VIDEO | L' amarezza di Bucchi | Sconfitta ingiusta Adesso rialziamo subito la testa

Cristian Bucchi ha commentato in sala stampa la sconfitta casalinga contro l'Ascoli, definendola ingiusta. Ha detto che il risultato non cambia la valutazione sulla prestazione della squadra, ma influisce sull’umore e sulla posizione in classifica. La partita si è conclusa con una sconfitta che Bucchi ha ritenuto ingiusta, e ha aggiunto che la squadra deve subito rialzarsi.

Cristian Bucchi ha commentato così in sala stampa il ko subito in casa contro l'Ascoli: "Il risultato non sposta il giudizio che do sulla prestazione della squadra, lo sposta sull'umore e sulla classifica. Meritavamo quantomeno il pareggio ma purtroppo gli episodi, specialmente in casa, non ci danno una mano ultimamente. Contro il Perugia al 95' il rigore non ce l'hanno dato, stasera invece è stato concesso. Il calcio è così, mi spiace non raccogliere neanche un punto in una gara in cui abbiamo concesso due tiri in porta, cioè quelli dei due gol. Noi potevamo segnare con Varela un minuto prima del penalty, non ci è andata bene e poi abbiamo beccato lo scherzetto, prendendo il 2-1. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | L'amarezza di Bucchi: "Sconfitta ingiusta. Adesso rialziamo subito la testa" Articoli correlati VIDEO | Bucchi: "Eravamo scarichi, in campo si è visto. Archiviamo subito questa sconfitta"Il tecnico amaranto dopo il ko interno con la Ternana: "Poche energie, troppi errori, avversario forte. Lazio-Como, Fabregas: "Rialziamo subito la testa e trasformiamo la frustrazione in energia positiva"Como e Lazio chiuderanno la 21esima giornata della Serie A Enilive scendendo in campo nel posticipo di lunedì sera. Grottazzolina. Yuasa, tanta amarezza per la sconfitta col PadovaUna grandissima occasione persa per la Yuasa Battery contro Padova in un match decisamente ricco di emozioni ma che poteva rilanciare le ambizioni di...