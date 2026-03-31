VIDEO | In Consiglio comunale con pigiama e cuscino l' appello del pentastellato Randazzo a Forzinetti | Basta malamovida

Durante la riunione del Consiglio comunale, un consigliere del Movimento 5 Stelle ha interrotto la seduta indossando pigiama e portando un cuscino, rivolgendosi all'assessore presente in aula. L'intervento si è svolto nel corso della discussione sul nuovo Canone unico patrimoniale, approvato alla fine della seduta. L'episodio ha attirato l'attenzione tra i presenti e i media locali.

Colpo di teatro in Consiglio comunale. Ieri, nel finale della seduta in cui Sala Martorana ha approvato il nuovo sul Canone unico patrimoniale (Cup), il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonio Randazzo ha preso la parola, sfoggiando pigiama e cuscino per lanciare un appello all'assessore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - VIDEO | In Consiglio comunale con pigiama e cuscino, l'appello del pentastellato Randazzo a Forzinetti: "Basta malamovida" Articoli correlati Leggi anche: L’appello del consiglio comunale: "Gli Orionini rimangano a Copparo" Caso Atap, l'appello del Pd: "Gaspardo venga in Consiglio comunale"Il segretario provinciale Fausto Tomasello e il capogruppo Nicola Conficoni hanno chiesto al presidente dell'azienda del trasporto pubblico Gaspardo... Tutto quello che riguarda Temi più discussi: Segui in diretta il Consiglio comunale; Consiglio Comunale del 24 marzo 2026; Diretta Streaming Consiglio Comunale del 27 Marzo 2026 - Question Time ore 11:30; VIDEO | Palermo, in Consiglio Comunale pigiama e cuscino per l’assessore Forzinetti. Riqualificazione della Valnontey, la minoranza in Consiglio comunale presenta le proprie linee guidaDopo il concorso di idee, entro fine mese il Comune di Cogne elaborerà il documento di indirizzo alla progettazione ... rainews.it Consiglio comunale di Aosta, nuovo scontro sulle indennitàScontro in Consiglio comunale sull'aumento delle indennità dello scorso ottobre. Una mozione della Renaissance, che ha fatto seguito a un accesso agli atti, ha accusato la giunta di un aumento di spes ... rainews.it Consiglio comunale di Albanella #Albanella #ConsiglioComunale #politicalocale #SudTv #localevent - facebook.com facebook Consiglio comunale Napoli, varata la riforma dello Statuto. Si accelera su digitalizzazione e decentramento. L'acqua riconosciuta come bene comune #ANSA x.com