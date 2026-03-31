A Sansepolcro, nel teatro Dante, si conclude questa sera la stagione teatrale con la messa in scena di

Arezzo, 31 marzo 2026 – Si chiude la stagione teatro Dante di Sansepolcro stasera martedì 31 marzo alle ore 21: dalla commedia «Sentimental» di Cesc Gay, al Teatro Dante arriva «Vicini di casa», con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, per la regia di Antonio Zavatteri. Una pièce che esplora con ironia inibizioni e tabù contemporanei. Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia Vicini di casa, adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay (che ha firmato anche la regia del fortunato film tratto nel 2020 dall’opera teatrale). Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Vicini di casa» al Dante: Sandrelli e Alberti in scena

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