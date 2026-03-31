Vicenza arrestato 30enne per i disordini in carcere a Padova durante il Covid

A Vicenza, la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, destinatario di un ordine di esecuzione della pena emesso dall’autorità giudiziaria di Padova. L’arresto è collegato ai disordini avvenuti nel carcere di Padova durante il periodo del lockdown per il COVID-19. L’uomo era già stato coinvolto in quel episodio e ora dovrà scontare una condanna.

Rintracciato dalla squadra mobile: deve scontare oltre sei anni per devastazione, saccheggio e lesioni aggravate legate alla rivolta del marzo 2020 La polizia di Stato ha rintracciato e arrestato a Vicenza un uomo di 30 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Padova. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri, 30 marzo 2026, dagli agenti della squadra mobile della questura berica, impegnati in servizi mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il trentenne, residente a Vicenza, deve espiare una pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di devastazione e saccheggio aggravato e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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