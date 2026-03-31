Viareggio il centrodestra candida l' espulsa dal Pd

Per le elezioni comunali di Viareggio, il centrodestra ha deciso di sostenere Sara Grilli, avvocato di 42 anni e candidata di Area civica, formazione del sindaco uscente. La candidata è stata espulsa dal Partito Democratico e ora riceve il supporto del centrodestra, che appoggerà la sua candidatura in vista delle elezioni.

Il centrodestra alle Comunali di Viareggio appoggerà Sara Grilli, 42 anni, avvocato, candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Quando ci fu la rottura col Pd, nel 2022, Sara Grilli (che era consigliere comunale) venne espulsa e Del Ghingaro la inserì in giunta come assessore al Welfare. Il centrodestra in una nota afferma che di aver approvato ieri coi rispettivi organi regionali l’intesa che vedrà Fdi, Fi e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli. Il programma sarà centrato su sicurezza, turismo, cantieristica e opere pubbliche. «Viareggio e Torre del Lago» dichiarano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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