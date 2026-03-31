Viale Città di Cutro è ancora un caso | Un’ombra sulla storia di Reggio

Il viale intitolato alla città di Cutro è al centro di una discussione legale riguardante la richiesta di cambiare il nome. La motivazione è che il riferimento al paese d’origine di molti imputati nel maxi processo Aemilia contro la ’ndrangheta’ viene considerato un elemento che influisce sulla percezione della storia locale. La questione è ancora aperta e coinvolge autorità e rappresentanti istituzionali.

Il nome del viale intitolato alla ’città di Cutro’ va cambiato perchè, il riferimento al paese d’origine della maggior parte degli imputati del maxi processo Aemilia contro la ‘ndrangheta, "getta un’ombra sulla storia di Reggio Emilia". Lo ha affermato Nando Dalla Chiesa in un incontro avvenuto sabato scorso al centro sociale ’Orologio’. L’appuntamento, sul tema dei "simboli della conquista mafiosa", è stato organizzato dal neo costituito comitato di cittadini "per una città libera dalle mafie", che vede al suo interno una nutrita presenza – ma non solo – di rappresentanti del gruppo reggiano delle Agende Rosse ’Rita Atria’. Dalla Chiesa –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale Città di Cutro è ancora un caso: "Un’ombra sulla storia di Reggio" Articoli correlati “L’ombra di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio”: la clamorosa rivelazione sul caso ancora irrisoltoL’ombra di Danilo Restivo si allunga su un altro possibile femminicidio nel Regno Unito. Leggi anche: «Calici di Storia», al via il calendario di eventi sulla storia della città Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Il Comitato Cittadine/Cittadini per una città libera dalle mafie di Reggio Emilia; Viale Cutro a Reggio Emilia, torna la polemica: Il nome va cambiato, richiama l’ombra della ’ndrangheta sulla città · LaC News24; Uomo nudo semina il panico in città. Cancellare viale Città di Cutro? Allora cambiamo il nome anche di Reggio Emilia dov’è nato Bellini...Reggio Emilia, 7 luglio 2025 – Cambiare nome a viale Città di Cutro? Allora dovremmo cambiare il nome a Reggio Emilia perché in questa città è nato ed ha agito Paolo Bellini, criminale assassino al ... ilrestodelcarlino.it Il nuovo viale Asiago: più bello, sicuro e verde Sabato 28 marzo alle 11 ti aspettiamo all’inaugurazione del nuovo viale Asiago. Per l’evento, prenderà parte anche la Banda città di Mantova che proporrà alcuni brani musicali. Il ritrovo per l’inaugurazio - facebook.com facebook