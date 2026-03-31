Viaggio nel giornalismo televisivo Tiziana Panella in cattedra al Giannone

Tiziana Panella ha partecipato a un evento presso il liceo Giannone, dove ha tenuto una lezione sul giornalismo televisivo. Durante l'incontro, l'autrice ha condiviso aspetti della sua esperienza professionale, mostrando entusiasmo e gratitudine per l'accoglienza ricevuta. La conferenza ha offerto agli studenti l'opportunità di ascoltare un racconto diretto del suo percorso nel settore dei media.

Un’autentica immersione nel proprio vissuto per Tiziana Panella, visibilmente emozionata da un’accoglienza il cui calore ha saputo annullare la distanza degli anni, dei luoghi, dei ruoli. Giornalista, autrice e volto di punta di La7, nella giornata ha incontrato gli studenti del Liceo "Pietro Giannone". L’evento, "Viaggio nel giornalismo televisivo", ha visto la conduttrice dialogare con i giovani in un Auditorium provinciale gremito e partecipe. Interloquendo con la Preside Marina Campanile e con l’ analista geopolitica Cinzia Battista, Panella ha sottolineato quanto il percorso liceale sia stato fondamentale per la sua carriera. “Ho scelto il liceo classico perché per me il Giannone rappresentava la scuola per eccellenza”, ha dichiarato la giornalista. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Viaggio nel giornalismo televisivo", Tiziana Panella in cattedra al Giannone Articoli correlati “Viaggio nel giornalismo televisivo”: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo GiannoneL’iniziativa Europa Live porta al liceo le esperienze della conduttrice di La7 per parlare di giornalismo, linguaggi e sfide della televisione... Tiziana Panella torna al Liceo Giannone di Caserta: “La mia svolta grazie a una professoressa”Tempo di lettura: 3 minutiUn’autentica immersione nel proprio vissuto per Tiziana Panella, visibilmente emozionata da un’accoglienza il cui calore ha... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Viaggio nel giornalismo televisivo: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo Giannone; Tiziana Panella torna al Liceo Giannone di Caserta: La mia svolta grazie a una professoressa; Caserta. All'Auditorium di via Ceccano 'Viaggio nel giornalismo televisivo; Viaggio nel giornalismo televisivo | Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo Giannone. Viaggio nel giornalismo televisivo: Tiziana Panella incontra gli studenti del Liceo GiannoneL’iniziativa Europa Live porta al liceo le esperienze della conduttrice di La7 per parlare di giornalismo, linguaggi e sfide della televisione contemporanea ... casertanews.it TIZIANA PANELLA AL LICEO GIANNONE. Un’autentica immersione nel proprio vissuto per Tiziana Panella, visibilmente emozionata da un’accoglienza il cui calore ha saputo annullare la distanza degli anni, dei luoghi, dei ruoli. Giornalista, autrice e volto di p - facebook.com facebook