Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 31 marzo 2026, la rete viaria di Roma e della regione Lazio presenta diverse criticità segnalate da Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni in tempo reale per gli automobilisti e i pendolari. La situazione viene monitorata costantemente e comunicata attraverso i canali ufficiali dell’ente regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con via Guido calza per mani chiusa la strada in direzione Fiumicino a causa dell'incidente avvenuto in precedenza raccomandiamo la massima attenzione poi sulla Cassia Veientana il sinistro verificatosi prima causa code tra Santa Cornelia e il raccordo anulare nelle due direzioni di marcia ti spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in interno Si procede a rilento per il traffico intenso tra le uscite Aurelia e Pisana più avanti con la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e la premestina in esterna code tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it Viabilità a Velletri: interventi alla fognatura e al selciato, scattano le chiusure Comune di Velletri #giornaleinfocastelliromani #velletri - facebook.com facebook