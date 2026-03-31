Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 31 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali modifiche alla circolazione, senza inserire commenti o analisi. La comunicazione mira a offrire informazioni precise e tempestive agli utenti della strada.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano via calza qui a causa di un incidente la strada è chiusa in direzione Fiumicino prestare massima attenzione poi sulla Cassia Veientana Un incidente alla causa delle code tra Santa Cornelia e il raccordo anulare In entrambe le direzioni di marcia che spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Cassia e Salaria Più avanti si sta in coda tra la Nomentana e la Prenestina in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it Viabilità a Velletri: interventi alla fognatura e al selciato, scattano le chiusure Comune di Velletri #giornaleinfocastelliromani #velletri - facebook.com facebook