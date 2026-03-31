Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 31 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. La redazione di Astral ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni del traffico, fornendo informazioni in tempo reale sulla situazione delle strade e della mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Cassia e Salaria più avanti code a tratti tra la diramazione Roma nord della Prenestina in carreggiata esterna sempre code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Siete in coda per il traffico tra Fiorentini raccordo anulare In quest'ultima direzione poi sulla diramazione Roma Sud auto in coda tra Torrenova e raccordo anulare sempre in direzione di quest'ultimo il quadrante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook