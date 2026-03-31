Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 31 marzo 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, che ha annunciato l'inizio del servizio di aggiornamento sul traffico e le condizioni delle strade.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano la statale Pontina primo sull'incidente avvenuto in precedenza code ore smaltimento tra l'euro e via di Pratica in direzione Latina è aperto anche il tratto di strada precedentemente chiuso prestare comunque attenzione siamo sul raccordo anulare ita reggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina più avanti tra Laurentina e la diramazione Roma Sud in interna si sta in coda tra le uscite i casi a via Salaria è più avanti code a tratti tra il bivio per la diramazione Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook