Alle 15:25 del 31 marzo 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni di traffico e eventuali disagi in diverse aree della regione. L'informazione viene diffusa dalla piattaforma di Astral, che monitora costantemente la situazione della mobilità locale.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Pontina al km 15 e 600 che provoca code a partire dall' Eur in direzione Latina al momento del tratto di strada è chiuso con uscita obbligatoria a Tor de' Cenci prestare Dunque attenzione se stiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna auto in coda per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina è più avanti rallentamenti tra l'appia e la diramazione Roma Sud interna si procede tra le uscite centrale del latte e Prenestina poi sul tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti tra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 15:25

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in graduale mi il traffico sul...

Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Pontina al ... romadailynews.it

Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it

La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, martedì 31 marzo, nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook