Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 31 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, lavori in corso e variazioni del traffico. Gli utenti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per eventuali modifiche o dettagli specifici sulla situazione attuale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale uniche eccezioni i rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Appia Tuscolana e le code sul tratto Urbano della Roma te tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ora le notizie dalla capitale per lavori notturni di manutenzione degli impianti speciali installati nella galleria Flash dalle 22 di questa sera alle 6 di domani primo Aprile è prevista la chiusura al traffico di via del Foro Italico da Corso Francia a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità Mary trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata ... romadailynews.it La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, martedì 31 marzo, nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook