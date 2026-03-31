Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 31 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, concentrandosi sulla città di Roma. Il servizio fornisce informazioni sull’andamento del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai cittadini interessati a conoscere lo stato delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in graduale mi il traffico sul Raccordo Anulare Tuttavia in carreggiata interna abbiamo rallentamenti tra le uscite Casilina e Appia è in esterna dalla Roma Fiumicino al Laurentina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code da Fiorentini al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino invece traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ancora trafficate le consolari sulla Salaria file dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali sulla Flaminia code a tratti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo traffico sul ... romadailynews.it La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, martedì 31 marzo, nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook