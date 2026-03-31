Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2026 ore 09 | 10

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:10 del 31 marzo 2026. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, senza ulteriori dettagli su incidenti o lavori in corso. La notizia si concentra sulla diffusione di informazioni aggiornate per gli utenti della rete stradale della regione.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta all'altezza dell' Aurelia poi code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina è più avanti tra Tor Bella Monaca e Bufalotta in interna abbiamo code dalla Lina l'abbia ancora molto trafficato anche il tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro e in senso opposto si rallenta da torcere raccordo in uscita sulla Roma Fiumicino invece abbiamo code a tratti sempre per traffico intenso dal. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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