Il progetto di riqualificazione dell’area ex Acna è stato approvato e prevede la realizzazione di un parco alberato e di un parcheggio con circa 300 posti auto. La trasformazione interessa un’area precedentemente destinata a utilizzi industriali e verrà destinata a spazi verdi e servizi di sosta. L’intervento si inserisce in un processo di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione comunale.

Via libera all’ex Acna trasformata in un parco alberato e in un parcheggio da quasi trecento posti auto. La vasta zona da 38mila metri quadrati tra le mura farnesiane, via Campagna, via Tramello e via Cantarana, è al momento alle prese con un importante intervento di bonifica e pulizia, arrivato alla fase finale. Il Consiglio comunale ha approvato il procedimento unico che conteneva la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’esproprio (gratuito) di alcune porzioni dei privati. Da Palazzo Mercanti è arrivato un’approvazione bipartisan, con un’unica eccezione: Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto, per «mancanza di fiducia» nei confronti dell’Amministrazione, dopo le «modifiche al progetto della Manifattura Tabacchi». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Via libera alla futura ex Acna: parco e quasi 300 parcheggi

Articoli correlati

Leggi anche: Quasi 300 atleti alla 11ª Mezzamaratona del Casentino

Leggi anche: Parco Petroselli si rifà il look: via libera alla piantumazione di nuovi pini

Lecce, parcheggi cercasi: persi quasi 600 stalli in sei anniCancellati dai dehors e dai tavolini di bar e ristoranti, soppressi per consentire l’apertura di cantieri, rimossi da segnaletica e piste ciclabili:...