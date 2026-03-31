Domani alle 18 si svolgerà il recupero tra Trodica e Civitanovese. I tifosi del Trodica avranno accesso all’impianto, mentre la vendita dei biglietti non è consentita ai residenti di Civitanova. La squadra si prepara alla partita con l’obiettivo di ottenere una vittoria, contando anche sul supporto dei propri sostenitori.

Domani alle 18 i tifosi del Trodica potranno assistere al recupero con la Civitanovese, mentre la vendita dei biglietti è vietata ai residenti a Civitanova. "In tanti tiferanno per noi – dice Roberto Buratti, allenatore del Trodica – perché vincendo apriremmo il discorso playoff essendo quelli che possono avvicinarsi di più alla Fermana". È un Buratti che crede di potere tagliare questo traguardo. "Tutto – spiega – è ancora aperto, dipende solamente da noi. Dobbiamo meritarci i playoff e per questa ragione siamo obbligati a vincere, a cominciare dalla gara di domani". La squadra si sta allenando per questa sfida. "Si sta lavorando con profitto e io dovrò fare le scelte giuste". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il recupero di Eccellenza/2. "Il Trodica può contare sull’aiuto dei suoi tifosi. Dobbiamo solo vincere»

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