Verso Bosnia-Italia Donadoni | La giusta preoccupazione ci deve essere Sarà la testa a fare la differenza
In vista della partita di spareggio tra Bosnia e Italia per la qualificazione ai Mondiali, l’ex allenatore della nazionale ha commentato la sfida in diretta radiofonica. Ha sottolineato che una certa preoccupazione è lecita e che sarà fondamentale la componente mentale dei giocatori. La gara rappresenta un passaggio decisivo per la qualificazione, con l’attenzione rivolta soprattutto alla concentrazione in campo.
Domani sera si decideranno le sorti dell'Italia. Alle 20:45, a Zenica, la Nazionale del C.t. Gennaro Gattuso sarà ospite della Bosnia per la finale playoff che decreterà quale tra queste due Nazionali staccherà il pass per i prossimi Mondiali. A parlare del tema anche l'ex giocatore del Milan ed ex C.t. azzurro Roberto Donadoni, ospite di "Radio Anch'io Sport" a 'Rai Radio 1'. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla partita: "La giusta preoccupazione ci deve essere, in palio c'è una posta importante. Vale per noi come per loro. Poi il campo determinerà. Loro hanno speso qualcosa in più dal punto di vista fisico contro il Galles, ma sono quelle partite in cui l'aspetto fisico passa un po' in secondo piano, sarà la testa a fare la differenza". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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