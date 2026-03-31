Verso Bosnia-Italia Donadoni | La giusta preoccupazione ci deve essere Sarà la testa a fare la differenza

In vista della partita di spareggio tra Bosnia e Italia per la qualificazione ai Mondiali, l’ex allenatore della nazionale ha commentato la sfida in diretta radiofonica. Ha sottolineato che una certa preoccupazione è lecita e che sarà fondamentale la componente mentale dei giocatori. La gara rappresenta un passaggio decisivo per la qualificazione, con l’attenzione rivolta soprattutto alla concentrazione in campo.