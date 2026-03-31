Verisure diventa numero 1 al mondo nella sicurezza monitorata | ricavi a 3,7 miliardi e 6,2 milioni di clienti

Verisure, azienda specializzata in sistemi di sicurezza monitorata, ha concluso il 2025 con ricavi di 3,7 miliardi di euro e conta 6,2 milioni di clienti a livello globale. Con questa performance, si è affermata come la prima nel settore in termini di numero di clienti e fatturato. La società ha segnato un incremento rispetto agli anni precedenti, consolidando la sua posizione sul mercato internazionale.

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Verisure, oggi leader globale nei sistemi di sicurezza monitorata per numero di clienti e nuove vendite, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 3.745 milioni di euro, in crescita del 9,9% su base annua. Lo rende noto Verisure nel suo rapporto annuale 2025, nel quale emerge che nell'anno passato sono state realizzate 873.000 nuove installazioni (+3,9% aa) e che l'EBIT rettificato ha raggiunto i 953 milioni di euro (+16,3% aa), con un margine pari al 25,4%. Negli ultimi dieci anni, Verisure ha più che triplicato il proprio portafoglio clienti, quasi quadruplicato i ricavi e portato la redditività a livelli prossimi a cinque volte superiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verisure diventa numero 1 al mondo nella sicurezza monitorata: ricavi a 3,7 miliardi e 6,2 milioni di clienti Articoli correlati Musetti nella storia: batte Rublev e diventa il numero cinque al mondoLorenzo supera in rimonta il russo nella semifinale del torneo di Hong Kong e domani sfida Bublik. Leggi anche: Tennis: Musetti diventa numero 5 del mondo. Battuto Rublev nella semifinale di Hong Kong