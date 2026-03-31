Una forte corrente di vento interessa la Toscana, con la Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio vento. L’allerta vale dalle ore 7 di mercoledì 1 aprile fino alla mezzanotte e riguarda ampie zone della regione, a causa di condizioni di instabilità atmosferica in corso.

Ancora vento sulla nostra regione, interessata da una fase di instabilità meteorologica. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio vento dalle ore 7 di mercoledì 1 aprile fino alla mezzanotte su gran parte della Toscana. L'avviso è in vigore oggi invece solo sulla zona centrale della regione. Domani, mercoledì, ancora vento forte da Nord-Est. Raffiche fino a 60-80 kmh in pianura, fino a 80-100 kmh in collina e su costa e Arcipelago, fino a 100-120 kmh in montagna. Allerta gialla per rischio valanghe su area Apuane e Appennino Settentrionale per la giornata di oggi. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Vento forte sulla Toscana: emessa allerta meteo

Articoli correlati

Temporali e vento forte in Abruzzo, emessa un'allerta meteoUn avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale.

Mareggiate e vento forte, lunedì con l’allerta meteo in ToscanaInteressante dapprima la costa e i rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna quindi la Toscana sud-occidentale e le isole FIRENZE.

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Aria fredda in ingresso in Toscana, tempo instabile e pioggia: scatta l'allerta meteo per vento; Allerta gialla in Toscana per vento e mareggiate (ma c'è anche quella neve in 33 comuni); Neve a 600 metri e vento forte, la Toscana nel mirino del ciclone artico; In arrivo aria fredda in Toscana, codice giallo per vento forte sui crinali.

Vento forte in Toscana anche il 1 aprile, non è un pesceAllerta gialla emessa dalla sala operativa regionale per rischio vento dalle ore 7 di domani mercoledì 1 aprile fino alla mezzanotte su gran parte della Toscana, in corso oggi su Toscana centrale. nove.firenze.it

Oltre le Alpi maltempo e neve da noi solo vento forte (favonio) con cielo azzurro e terso. Guarda. - facebook.com facebook