Un albero è caduto nella zona sud di Milano, finendo contro un edificio residenziale. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni alla struttura. La viabilità nella zona è stata temporaneamente interdetta in alcune strade vicine.

Un albero è caduto nella zona sud della città, appoggiandosi contro una casa e bloccando la circolazione lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vento a Milano, un albero cade contro un edificio

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