Vento a 90 km h | Milano in allerta gialla chiudi balconi

Un fronte di aria instabile sta causando raffiche di vento fino a 90 kmh a Milano e in Lombardia. L’allerta gialla per il vento forte è stata emessa e sarà in vigore dalle 6:00 del mattino fino a mezzanotte di domani. Si raccomanda di chiudere balconi e verificare le condizioni di sicurezza in città.

Un fronte di aria instabile si prepara a investire Milano e la Lombardia con raffiche che potrebbero toccare i 90 kmh, innescando un allerta gialla per il vento forte a partire dalle 6:00 del mattino fino alla mezzanotte di domani. La Regione ha attivato il monitoraggio dei rischi naturali, mentre il Comune di Milano ha lanciato una campagna di sicurezza urbana che impone l’abbandono immediato delle aree verdi e la messa in sicurezza di balconi e strutture mobili. L’intervento non è solo burocratico ma mira a proteggere la vita quotidiana dei cittadini, richiedendo ai gestori di mercati e attività commerciali di chiudere tendoni e ancorare manufatti esposti al rischio di essere strappati via dalla violenza della perturbazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vento a 90 km/h: Milano in allerta gialla, chiudi balconi Articoli correlati Allerta meteo a Milano, in arrivo raffiche di vento fino a 90 km/h: le zone a rischioDalle 6 di martedì 31 marzo, a Milano e in gran parte della Lombardia entrerà in vigore un’allerta gialla per vento forte. Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento... Friuli: vento a 100 km/h, allerta gialla e disagi stradaliMercoledì 18 marzo, il Friuli-Venezia Giulia affronta un episodio di vento forte.