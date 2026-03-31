A Milano, nelle ultime ore, sono state eseguite numerose perquisizioni legate alla vendita dello stadio di San Siro. La Procura ha dichiarato che ci sarebbero stati accordi tra dirigenti comunali e rappresentanti del club per orientare la cessione. Le riunioni si svolgevano spesso prima dell’orario di apertura degli uffici comunali o societari, lontano da eventuali controlli ufficiali.

Si incontravano lontano “dagli uffici comunali o societari di mattina presto, con la raccomandazione” di non fare “ troppa scenа “; si scambiavano proposte di delibere di giunta ancora in fase di stesura e documenti riservati prima della pubblicazione; pilotavano tempi procedimentali; stabilivano percorsi e tappe. Insomma avrebbero deciso di concerto l’iter amministrativo che ha portato alla vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Milan e Inter per complessivi 197 milioni di euro. Una vendita, secondo la Procura di Milano, viziata da una turbativa del procedimento amministrativo, perché pensata e diretta dai club di concerto con gli apparati apicali di palazzo Marino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vendita di San Siro, raffica di perquisizioni a Milano. La Procura: “Accordi tra dirigenti comunali e club per pilotare la cessione”

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Sigonella ieri e oggi, violenti nelle piazze, inchiesta sulla vendita di San Siro. Il mio commento al Tg4 sugli ultimi avvenimenti. Link: x.com

Malagò difende l’operato sulla vendita di San Siro, ritenendolo corretto. Sottolinea la complessità della vicenda e il lavoro svolto con il Comune. Richiama anche l’importanza del tema in vista degli Europei 2032 #sansiro #malagò #milano #news - facebook.com facebook