vendita di san siro indagati ex assessori e manager di milan e inter

Un’indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano riguarda la vendita dello stadio “Giuseppe Meazza”. Sono coinvolti ex assessori e manager delle due società calcistiche. Le accuse a carico degli indagati sono di turbativa d’asta e di divulgazione di segreti d’ufficio. La procura ha avviato le verifiche sulla procedura di vendita dell’impianto sportivo.

L’inchiesta sulla vendita dello stadio “Giuseppe Meazza”, affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ipotizza la turbativa d’asta e la rivelazione del segreto di ufficio. Sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone, tutti e tre indagati. Ma sono nove nel complesso le persone iscritte nel fascicolo: tra esse anche Fabrizio Grena e Marta Spaini, rispettivamente consulenti di Inter e Milan, e Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune e responsabile unica del procedimento su San Siro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Nove indagati per turbativa d'asta nella vendita di San Siro a Milano

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