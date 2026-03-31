Sono in corso perquisizioni negli uffici del Comune di Milano, alla M-I Stadio e nelle abitazioni di ex dirigenti e consulenti delle squadre di calcio coinvolte, oltre che di alcuni ex assessori e del direttore generale di Palazzo Marino. L'indagine riguarda la vendita dello stadio di San Siro, con nove persone iscritte nel registro degli indagati. Le operazioni si concentrano su aspetti legati alla transazione e alle responsabilità amministrative.

Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un' istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. L'inchiesta sulla vendita di San Siro,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vendita di San Siro, Finanza negli uffici del Comune di Milano: 9 indagati

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Il tema era già stato sollevato dal sindaco Beppe Sala in occasione della delibera sulle condizioni di vendita di San Siro a Milan e Inter - facebook.com facebook