vendetta e supremazia un mix letale

In tutto il mondo, le leggi sulla pena di morte vengono applicate come strumenti di controllo per gruppi considerati subalterni o inferiori. Questo fenomeno si manifesta in diversi paesi, dove le autorità usano questa misura come risposta a presunti reati, spesso con motivazioni legate a questioni di classe ed etnia. La questione resta al centro di numerosi dibattiti sulla giustizia e i diritti umani.

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