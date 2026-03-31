Vaticano Leone ridisegna la Curia | nella carica-chiave di Sostituto torna un italiano

Il Vaticano ha annunciato un nuovo incarico all’interno della Curia, con l’assegnazione di una posizione di rilievo a un italiano. La nomina riguarda il ruolo di Sostituto, una delle funzioni più importanti dopo quella del Segretario di Stato. Questa decisione fa parte di un aggiornamento della struttura organizzativa della Curia, che coinvolge anche altri cambiamenti di personale.

Torna un italiano nella carica di Curia probabilmente di maggior peso, e comunque appena sotto il Segretario di Stato. Leone XIV, appena rientrato dal Principato di Monaco, ha ufficializzato il nuovo Sostituto per gli affari Generali, che è l’arcivescovo Paolo Rudelli, ora nunzio apostolico in Colombia. Legata a questa decisione le altre due nomine: l’attuale Sostituto, l’arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra, in carica dal 2018, diventa nunzio apostolico in Italia (non esattamente una promozione), mentre il nunzio in Italia, l’arcivescovo croato Petar Rajic, diventa nuovo prefetto della Casa Pontificia, incarico rimasto vacante dal 2023 da quando l’arcivescovo Georg Gänswein ha concluso il suo incarico per poi essere nominato nunzio nei Paesi del Baltico (Lettonia, Estonia, Lituania). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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