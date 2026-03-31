Va in campagna con la figlia e scompare dopo due settimane ancora nessuna traccia di Giuseppe Partipilo

Giuseppe Partipilo, di 92 anni, è scomparso il 18 marzo a Bernalda, in provincia di Matera. Quel giorno si era recato in campagna insieme a una delle figlie per prendersi cura degli animali. Da allora, di lui non ci sono più notizie e le ricerche sono ancora in corso a distanza di due settimane.

Giuseppe Partipilo, 92 anni, è scomparso il 18 marzo a Bernalda, in provincia di Matera. Si era recato in campagna con una delle figlie per accudire gli animali e dell'uomo si sono perse le tracce. Ancora senza esito le ricerche, utilizzati droni e cani molecolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena: perlustrata la campagnaA una settimana dalla sua scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si concentrano ancora nel raggio di più chilometri da borgo la... Due misteri irrisolti in Valtellina: Eugenio Gusmeroli e Melissa Acani, ancora nessuna tracciaCosio Valtellino (Sondrio) – Più passano i giorni, più sale l’angoscia per le sorti di Eugenio Gusmeroli, 68 anni, di Regoledo, frazione di Cosio... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Mistero a Matera, Giuseppe Partipilo scomparso da tre giorni mentre era in campagna con la figlia; Bernalda, continuano le ricerche di Giuseppe Partipilo: falsa la notizia del ritrovamento del corpo; Bernalda (MT), 92enne scomparso in campagna: false le voci sul ritrovamento; Matera, da 13 giorni nessuna traccia di Giuseppe Partipilo: le ricerche nelle campagne di Bernalda. Va in campagna con la figlia e scompare, dopo due settimane ancora nessuna traccia di Giuseppe PartipiloGiuseppe Partipilo, 92 anni, è scomparso il 18 marzo a Bernalda, in provincia di Matera. Si era recato in campagna con una delle figlie per accudire gli animali e dell’uomo si sono perse le tracce. fanpage.it ULTIM’ORA! BERNALDA (MT). IL CENTRO OPERATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA RICERCA DI NONNO GIUSEPPE PARTIPILO NON C’E’ PIU’. LA SUA SCOMPARSA, ORMAI, E’ UN MISTERO LUNGO 11 GIORNI. INCHIESTA DEI CARABINIERI. LEG facebook Scomparso da 8 giorni a Bernalda: nessuna traccia del 92enne Giuseppe Partipilo, proseguono le ricerche x.com