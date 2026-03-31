Upcycling | moda teatro sostenibilità | il corso di sartoria al Teatro Duse

A maggio 2026 si terrà la sesta edizione di un laboratorio di sartoria dedicato all’upcycling, presso il Teatro Duse di Bologna. Il corso si concentra sull’applicazione di tecniche di riciclo e riutilizzo nel settore moda, teatro e sostenibilità. L’attività coinvolge partecipanti interessati a sviluppare competenze pratiche nel settore sartoriale, con focus sulla trasformazione di materiali di scarto in nuovi capi o accessori.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Sesta edizione del laboratorio di sartoria “Upcycling: moda, teatro, sostenibilità” che si terrà a maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna. Il corso è condotto dalla recycler, costumista e imprenditrice Greta Naselli e promosso dall’Associazione Teatro Duse, in collaborazione con il laboratorio di moda indipendente Repunto. Il percorso formativo si rivolge a chiunque desideri scoprire o approfondire le tecniche dell’Upcycling, una pratica sartoriale sostenibile che utilizza la creatività per rigenerare i capi d’abbigliamento in disuso e favorire l’economia circolare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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