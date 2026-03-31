Unomattina il gesto surreale in diretta | l' inviato scambia il bicchiere di vino per il microfono

Durante la trasmissione televisiva Unomattina, andata in onda lunedì 30 marzo, un inviato si è confuso durante un servizio dedicato alle eccellenze vinicole del Massiccio del Pollino in Calabria. Mentre parlava con il collega, ha scambiato un bicchiere di vino per il microfono, creando un momento inaspettato e surreale in diretta. La scena si è verificata mentre l’inviato si trovava sul luogo, in compagnia di un altro giornalista.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Tempo di gaffe in Rai. Nella fattispecie, a Unomattina. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 30 marzo, l'inviato Giordano Verardi si trovava nei pressi del Massiccio del Pollino in Calabria, per un servizio dedicato alle eccellenze vinicole del territorio, insieme a Gennaro Convertini, responsabile di AA, l'agenzia regionale dello sviluppo agricolo della Calabria. Tra degustazioni, passeggiate e momenti di racconto, l'inviato del programma Rai Verardi si è reso protagonista di una piccola gaffe in diretta. Nel tentativo di porre una domanda... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Unomattina, il gesto surreale in diretta: l'inviato scambia il bicchiere di vino per il microfono Articoli correlati L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l’incredibile gaffe in direttaC’è chi dice che il vino porta gioia, ma nella puntata di Uno Mattina di lunedì 30 marzo ha rischiato di portare anche un po’ di confusione in... A UnoMattina l’inviato porge il bicchiere di vino all’esperto invece del microfonoA UnoMattina una gaffe involontaria: l'inviato Gerardo Verardi, bicchiere di rosso in mano, lo porge all'esperto di viticoltura invece del microfono.