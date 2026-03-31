La terza edizione del Festival In–Visibile si è conclusa con un’affluenza di circa 7.000 partecipanti. L’evento, organizzato dall’assessorato alle politiche educative del Comune di Forlì, ha coinvolto giovani, scuole e associazioni in un percorso che unisce le opere di Gianni Rodari e Italo Calvino. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra diverse realtà locali e nazionali.

Il Festival si è sviluppato grazie a una solida rete di collaborazione tra amministrazione, scuole, realtà culturali e associazioni del territorio, che hanno reso possibile un programma diffuso e partecipato Si è conclusa con una partecipazione record la terza edizione del Festival In–Visibile: un ponte tra Gianni Rodari e Italo Calvino, promosso dall’assessorato alle politiche educative del Comune di Forlì. L’iniziativa ha coinvolto scuole, associazioni culturali, artisti, operatori e l’intera cittadinanza in un ampio percorso di creatività condivisa, trasformando per tre giorni la Fabbrica delle Candele in una vera e propria città dell’immaginazione, aperta a studenti, famiglie e cittadini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Un'edizione record che mette in rete giovani, scuole e associazioni": in 7 mila al Festival Rodari

Articoli correlati

Festival Rodari, al centro l'infanzia e i giovani: le immagini dell'eventoSi è tenuto per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di...

Nasce "Vivi Cervarese": il catalogo digitale che mette in rete attività, associazioni e storie localiIl progetto mette a disposizione di ogni realtà, incluse le preziose associazioni locali, un mini-sito professionale gratuito, eliminando barriere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Festival Rodari, al centro l'infanzia e i giovani: le immagini dell'evento; Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzando; Fiera di primavera, Vernice art fair, Carnevale fiumanese e tanta musica dal vivo: tutti gli eventi del weekend; Conclusa DantExperiment, l'associazione Metropolis: Una statua per ricordare che Forlì è città dantesca.

Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzandoTorna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare all’autore che più di ogni altro ha saputo mettere a ... forlitoday.it

La Fabbrica delle Candele si accende di storie, voci, immaginazione. E' iniziato il Festival Rodari 2026: con l’energia di bambini e ragazzi, insieme a insegnanti e famiglie, che hanno trasformato lo spazio della fabbrica in esperienza di energia condivisa. Giov facebook