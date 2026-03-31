Under 21 qualificazioni Europei | Italia inarrestabile poker rifilato anche alla Svezia

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Svezia nelle qualificazioni europee, con un risultato finale di 4-0. La partita si è svolta a Boras il 31 marzo 2026, e il team guidato da Silvio Baldini ha mostrato un gioco dominante e senza sbavature, consolidando la propria posizione nel girone di qualificazione.

Boras (Svezia), 31 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini, dopo il 4-0 rifilato pochi giorni fa alla Macedonia del Nord, cala il poker anche contro la Svezia (stesso risultato dell’andata) e mette in cascina altri tre punti fondamentali per la classifica del gruppo E delle qualificazioni ai prossimi Europei, riportandosi così a tre lunghezze dalla Polonia che gli azzurri affronteranno ad ottobre. Alla Boras Arena è andato in scena un vero e proprio monologo dei ragazzi di Silvio Baldini che, dopo essere partiti un po’ a rilento, hanno improvvisamente accelerato passando in vantaggio con il rigore conquistato da Lipani e trasformato da Koleosho, il quale ha poi messo a segno anche il bis cinque minuti più tardi approfittando di un errore grossolano di Skoglund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 21, qualificazioni Europei: Italia inarrestabile, poker rifilato anche alla Svezia Articoli correlati Poker anche alla Svezia, l'Under 21 resta in corsa per un posto agli EuropeiDoppietta di Koleosho e gol di Ndour e Lipani per gli azzurrini a Boras BORAS (SVEZIA) - Tutto facile per l'Italia nell'ottava partita del girone di... Under 21, qualificazioni Europei: l'Italia cala il poker contro la Macedonia del NordEmpoli, 26 marzo 2026 – Vince e convince l’Italia Under 21 che cala il poker contro la Macedonia del Nord e conquista altri tre punti fondamentali... Tutti gli aggiornamenti su Under 21 qualificazioni Europei Italia... Temi più discussi: Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime; Europei Under 21, l'Italia seconda nel girone. CLASSIFICA; Qualificazioni Europei U21, Italia-Macedonia del Nord 4-0: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini; Calcio: Europei Under 21 2026 - Italia - Macedonia del Nord 4-0: gli Highlights - Video. Qualificazione Europei: Svezia Under 21-Italia Under 21, le probabili formazioniGli Azzurrini scendono in campo alle 18.30 contro i pari età scandinavi: gara cruciale per la squadra di Baldini ... sportal.it Under 21, qualificazioni Europei: Italia inarrestabile, poker rifilato anche alla SveziaGli azzurri sbancano la Boras Arena con la doppietta nel primo tempo di Koleosho e con le reti nella ripresa di Ndour e Lipani ... sport.quotidiano.net #Italia Under 19, con la #Turchia basta il pareggio: i ragazzi di #Bollini qualificati per gli Europei x.com L’Italia Under 17 fa tre su tre! Perillo e Fugazzola stendono la Romania, terza vittoria per gli Azzurrini primi a punteggio pieno nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria - facebook.com facebook