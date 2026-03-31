Un' altra scossa di terremoto in Liguria
Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Liguria, a circa sei chilometri da Santo Stefano D'Aveto, nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha avviato le verifiche nelle zone interessate.
Poco dopo la mezzanotte, epicentro a Santo Stefano d'Aveto, magnitudo 2.3 Un'altra lieve scossa di terremoto in Liguria. È stata registrata a circa sei chilometri da Santo Stefano D'Aveto, comune della Citta Metropolitana di Genova. Segue le due recenti scosse avvenute a Fosdinovo (provincia di Massa Carrara in Toscana, ma a pochi chilometri di distanza dal confine con la nostra regione) e Rocchetta di Vara nello spezzino. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato la scossa di terremoto alle ore 00:23 di martedì 31 marzo 2026, magnitudo 2.3, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44.5237, 9. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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