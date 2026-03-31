Un' altra scossa di terremoto in Liguria

Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Liguria, a circa sei chilometri da Santo Stefano D'Aveto, nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e ha avviato le verifiche nelle zone interessate.