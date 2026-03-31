Una raccolta fondi per Valentina Sarto Già più di 50 donazioni effettuate

Una raccolta fondi è stata avviata per Valentina Sarto, con oltre 50 donazioni già effettuate. La famiglia Sarto vive un momento di grande dolore, dopo l’omicidio della donna avvenuto meno di due settimane fa. La 41enne è stata uccisa con 19 coltellate dal marito nella loro abitazione di via Pescaria.

Il vuoto permane all’interno della famiglia Sarto. Un vuoto che probabilmente non svanirà mai. Non sono passate nemmeno due settimane dall’omicidio della loro Valentina, la 41enne uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella loro abitazione di via Pescaria. Il fratello Simone, nel frattempo, tramite la piattaforma gofund.me, ha deciso di organizzare una raccolta fondi in memoria di Valentina. Un’iniziativa che ha già riscontrato ottimi risultati con più di 50 donazioni effettuate in pochi giorni. “ Con grande emozione condividiamo un aggiornamento sulla raccolta fondi. – si legge sull’home page della raccolta benefica -. Grazie al vostro sostegno stiamo raggiungendo un traguardo importante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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