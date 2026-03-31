Nel villaggio artigianale, situato tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa e il Canale di Modena, sono state piantate 297 nuove piante. L’iniziativa ha coinvolto la messa a dimora di una piantina per ogni bambino nato nel periodo recente. L’intervento si è svolto nell’area verde che circonda il complesso, interessando diverse zone del quartiere.

Quasi trecento (297, per l’esattezza) nuove piante messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena. L’iniziativa, legata all’attuazione della legge ‘Un albero per ogni neonato’, ha visto la messa a dimora degli esemplari dedicati ai bambini nati e adottati nel corso del 2024. L’area, già individuata su una superficie complessiva di oltre 15mila metri quadrati compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Bassa e via Madrid, è già protagonista di un percorso di rinaturalizzazione avviato negli anni precedenti con i progetti ‘Mettiamo le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Discussioni sull' argomento Una piantina per ogni bebé nato. Messi a dimora 297 alberelli; Otto alberi di un frutto raro e antico, per accogliere i nuovi nati del paese; Esplosione di colori e profumi al Vivaio Gulli di Almese; Coltivare il sale dovrebbe essere come coltivare frutta e verdura. In Italia c’è chi si batte per questo.

Una piantina per ogni bebé nato. Messi a dimora 297 alberelliQuasi trecento (297, per l’esattezza) nuove piante messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena. ilrestodelcarlino.it

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