Una nessuna 100 case! - laboratorio artistico

Un laboratorio artistico si concentra sull’esplorazione delle diverse interpretazioni del concetto di casa attraverso attività pratiche e giochi. L’obiettivo è coinvolgere i partecipanti in sessioni di creazione manuale, stimolando la percezione e la rappresentazione dello spazio domestico. L’iniziativa invita a riflettere sulla varietà di modi in cui si può immaginare e costruire una casa, senza limitarsi a un’unica idea.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga E chi lo dice che le case siano tutte uguali?!? Un laboratorio creativo e manuale dedicato alla scoperta dei differenti modi di percepire il concetto di casa attraverso il gioco e la costruzione. Utilizzando rami, cortecce ed elementi naturali, i partecipanti realizzeranno piccoli nidi, casette e rifugi ispirati al mondo degli animali e all’immaginazione. Fili e spaghi serviranno per legare, intrecciare e dare forma alle strutture, sperimentando semplici tecniche di assemblaggio in modo creativo e poetico. Laboratorio artistico per bambine e bambini dai 4 ai 10 anniA cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, nell’ambito della rassegna Campsirago Luogo d’Arte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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