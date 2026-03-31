Una conoscenza particolare | il lupo appenninico

Durante un recente incontro organizzato presso un istituto italiano, è stato approfondito il tema del Canis Lupus Italicus, comunemente conosciuto come il lupo appenninico. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche di questa sottospecie, che vive principalmente nelle aree dell’Appennino, e sulla sua presenza nella regione. Non sono state fornite informazioni sui partecipanti o su eventuali iniziative future relative alla specie.

Il Canis Lupus Italicus, nome scientifico del lupo italiano, è stato il protagonista dell’incontro che si è tenuto presso il nostro istituto. Gli esperti ci hanno fatto conoscere meglio questo animale, che è facile incontrare nei nostri territori appenninici. Il lupo vive in un branco, composto da un maschio, una femmina e i loro cuccioli. Ogni branco ha un suo territorio, dal quale i figli, diventati adulti, possono uscire per cercare una lupa e uno spazio dove far nascere una nuova famiglia. Per questo possono viaggiare per molti chilometri, attraversando regioni e persino paesi. Il territorio del branco può essere così vasto che capita che case isolate si trovino al suo interno: così può capitare di incontrarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una conoscenza particolare: il lupo appenninico Articoli correlati Il paesaggio appenninico tra passato e presenteOggi alle ore 12 presso il Centro Laudato Si’ di Bismantova, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano inaugura la mostra ’Paesaggio Appennino. Una Giornata Particolare racconta il genio italianoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... E' morto lo sceneggiatore cosentino Filippo Ascione, collaborò con Fellini. Vinse il Nastro d’Argento per "Al lupo al lupo"Nato a Cariati (Cosenza) nel 1957, nel corso della sua proficua carriera, Filippo Ascione ha contribuito a numerose opere cinematografiche, con... Come gestire il Lupo in Italia