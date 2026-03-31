Un presiDante per l’Argentina

Ogni settimana, un pastore evangelico argentino si sposta dalla sua residenza in California verso diverse città dell’America Latina, utilizzando un jet privato. La sua presenza è prevista in varie località dell’Argentina, dove svolge attività pubbliche e incontri con i fedeli. La notizia è stata pubblicata su una testata online, che ne ha descritto i movimenti e le tappe principali.

Dante Gebel Si definisce «influencer emozionale» e malgrado le posizioni conservatrici aspira a unire un Paese lacerato. A chi lo critica per l’ostentazione del lusso risponde: «Più do, più Dio mi restituisce» Dante Gebel Si definisce «influencer emozionale» e malgrado le posizioni conservatrici aspira a unire un Paese lacerato. A chi lo critica per l’ostentazione del lusso risponde: «Più do, più Dio mi restituisce» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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