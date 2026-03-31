Un pomeriggio da vigili del fuoco per i ragazzi delle associazioni riminesi

Venerdì 27 marzo, un pomeriggio dedicato ai ragazzi delle associazioni riminesi. L’ingegnere Ferraiuolo, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ha ospitato nei propri spazi il comandante del reparto operativo Aeronavale di Rimini, di grado colonnello. L’incontro ha visto la partecipazione di entrambe le figure, che hanno condiviso aspetti delle attività e delle funzioni svolte dai rispettivi reparti.

Incontro in caserma con le associazioni del territorio: focus su prevenzione incendi, soccorso e sicurezza con il personale dei Vigili del fuoco Venerdì, 27 marzo, l’Ingegnere Ferraiuolo, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Rimini ha accolto nei propri spazi il comandante del reparto operativo Aeronavale di Rimini (Col. Rampini) con i ragazzi delle associazioni “Bar Centrale”, “Bar Sport”, “New Horizon” ed “Esplora” di Rimini. Le giovani “leve”, con gli accompagnatori, hanno partecipato ad un pomeriggio all’insegna della prevenzione e dell’educazione antincendio. Gli uomini di Ferraiuolo, con a capo l’ingegnere Crò ed il... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un pomeriggio da “vigili del fuoco” per i ragazzi delle associazioni riminesi Articoli correlati Un giorno da pompieri, l'abbraccio tra i vigili del fuoco e i ragazzi con sindrome di DownIn occasione della giornata mondiale, il comando scaligero ha ospitato un gruppo di giovani per un’esperienza formativa tra autopompe e sorrisi La... Arrampicata sportiva, 160 ragazzi e ragazze protagonisti ai Vigili del FuocoSì è svolta nel weekend presso la palestra Rock’n Fire, all’interno del complesso sportivo dei vigili del fuoco di Modena, la seconda tappa del... RIMINI - SEMINARIO INCIDENTI STRADALI VIGILI DEL FUOCO E REPARTO ANTINCENDIO REPUBBLICA SAN MARINO Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Milano sferzata dal vento: 120 chiamate ai vigili del fuoco, un albero è caduto su un'auto. Quando finisce; Paulilatino, il forte vento rimuove la copertura in lamiera dal tetto di un’abitazione: l’intervento dei vigili del fuoco; Incendio a Borca di Cadore, uomo tratto in salvo da un vigile del fuoco. La rassegna di lunedì 23 marzo; Venaria, auto perde carburante: intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Comiso, incendio in un appartamento: coppia ustionataPaura nel pomeriggio di oggi a Comiso, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano. meridionews.it Grazie a chi questo pomeriggio mi ha fatto questo scatto con l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli #dallapartegiusta - facebook.com facebook