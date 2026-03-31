Un padre ha denunciato sua moglie, accusandola di aver portato la loro figlia di sei anni e mezzo in Tunisia. La bambina frequenta la prima elementare a Reggio Emilia, e il genitore ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione. La vicenda è al centro di un procedimento legale avviato dalle autorità competenti.

Reggio Emilia, 31 marzo 2026 – “Sono molto preoccupato per la mia bambina. Lei ha 6 anni e mezzo e frequenta la prima elementare a Reggio. Dal 7 dicembre 2025, salvo il 7 gennaio, non è più andata a scuola perché trattenuta prima e portata poi via dalla madre in Tunisia”. Sono le parole messe nero su bianco da un uomo di 47 anni, di origine tunisina, sposato con una connazionale 44enne dal 2018. La coppia è convolata a nozze nel Paese natale, poi la donna lo ha raggiunto in Italia e il matrimonio è stato registrato in Comune. L’uomo fa fatto la guardia giurata a Fidenza (Parma) e poi l’operaio edile, «ma a causa di questa nuova situazione – ci dice – mi sono dovuto fermare»; la moglie faceva le pulizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un padre denuncia sua moglie: “Ha portato nostra figlia in Tunisia”

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