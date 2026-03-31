Un no è un no | la libertà non è negoziabile

Il 11 novembre 2023, una giovane donna è stata uccisa dall’ex ragazzo, in un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica sulla violenza di genere. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di un’educazione all’affettività e sulla tutela delle donne. La morte ha portato alla luce le conseguenze di relazioni tossiche e l’importanza di riconoscere e rispettare i confini personali.