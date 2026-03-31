Un no è un no | la libertà non è negoziabile
Il 11 novembre 2023, una giovane donna è stata uccisa dall’ex ragazzo, in un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica sulla violenza di genere. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di un’educazione all’affettività e sulla tutela delle donne. La morte ha portato alla luce le conseguenze di relazioni tossiche e l’importanza di riconoscere e rispettare i confini personali.
Il femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 da parte dell’ex ragazzo Filippo Turetta, ha acceso la consapevolezza nel popolo italiano di quanto sia importante l’ educazione all’affettività. Il padre di Giulia sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2026, ha affermato: "La violenza inizia molto prima di quel che pensiamo: inizia quando scambiamo il controllo con l’amore, quando pensiamo che la gelosia sia necessaria per la nostra relazione, e se ci focalizziamo sull’ultimo atto perdiamo tutto quel che avviene prima. E quindi, noi la cultura dobbiamo cambiarla, altrimenti cambieremo solo il nome delle vittime". Con... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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