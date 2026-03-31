Un missile su Lindsey Graham

Un giornalista riferisce che il senatore è stato catturato da un media scandalistico mentre si trovava a Disneyland in Florida. Secondo quanto riportato, il politico camminava tra la folla e teneva in mano una bacchetta per bolle di sapone ispirata a un film d’animazione. La notizia è stata pubblicata dal Daily Beast.

Il senatore Lindsey Graham è stato pizzicato da un media scandalistico mentre si rilassava a Disneyland, in Florida, passeggiando tra la folla mentre “teneva in mano una bacchetta per bolle di sapone a tema La Sirenetta “, come annota il Daily Beast. A lanciare la notizia il media TMZ, che nel titolo rimprovera Graham per aver consumato lo svago nel fine settimana, mentre il governo è chiuso a motivo di un mancato accordo tra democratici e repubblicani, situazione che priva i dipendenti dell’amministrazioni federale dei loro stipendi. Inutile dilungarsi a spiegare il complesso sistema governativo imperiale, più utile riportare come TMZ avesse in precedenza interpellato il senatore per il mancato accordo ricevendo una risposta evasiva-urticante, da cui l’indignazione per la sua visita a Disneyland. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Un missile su Lindsey Graham Articoli correlati Senatore Lindsey Graham: “Trump arrabbiatissimo con gli alleati”Il senatore Lindsey Graham scrive su X: “Ho appena parlato con @POTUS (Trump) della riluttanza dei nostri alleati europei a fornire le risorse... C’è Lindsey Graham dietro alle operazioni di Trump in IranIl senatore repubblicano ha spinto per un attacco preventivo contro il regime della Repubblica islamica, mentre il mondo Maga si divide e accusa il... Lindsey Graham Loves War