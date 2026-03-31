un istituto a misura di studente tra storia e progetti per il futuro

A Santarcangelo, la scuola media Teresa Franchini si distingue come un istituto che collega la storia alla progettazione del domani. La struttura è concepita per offrire agli studenti un ambiente che valorizza il passato e li prepara alle sfide future attraverso attività e programmi specifici. La scuola si presenta come un punto di riferimento nel territorio, integrando tradizione e innovazione.

La scuola media Teresa Franchini a Santarcangelo è un luogo dove la memoria dialoga con il presente e prepara al futuro. Frequentata ogni anno da centinaia di ragazzi, rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità. A guidarla è la dirigente Giovanna Frisoni che racconta il suo percorso: "Prima ero alla scuola Dante Alighieri a San Giuliano, a Rimini, dove ho insegnato matematica. Per arrivare a ricoprire questa posizione ho sostenuto un concorso nazionale con prove scritte riguardanti vari temi, seguite da un esame orale". La preside rivela una vera passione educativa: "Ho percepito da subito questa scuola viva e attiva. Mi piaceva molto la sua potenzialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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