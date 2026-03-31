Un fallimento anche per la Figc | in fumo 30 milioni di ricavi

La Federazione calcistica ha subito un danno economico di circa 30 milioni di euro a causa dell'esclusione dal Mondiale. La perdita si riflette sui ricavi complessivi della federazione, compromettendo le entrate previste e influenzando i bilanci futuri. L'esclusione ha avuto ripercussioni anche sui ricavi derivanti da sponsorizzazioni e diritti televisivi, riducendo le entrate complessive dell'organizzazione.

Un fallimento, sotto ogni punto di vista. Con un effetto a catena sul bilancio federale. La partita in Bosnia valeva, per via Allegri, circa 30 milioni: ricavi che sarebbero derivati dal biglietto per il Mondiale in programma, tra giugno e luglio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’eliminazione degli azzurri li manda tutti in fumo. Quando il consiglio federale, due mesi fa, ha approvato il budget 2026 della Figc, con una perdita stimata di 6,6 milioni, il presidente Gabriele Gravina ha subito precisato: "Il risultato dipenderà dalla nostra qualificazione al Mondiale che avrebbe un impatto molto positivo sul budget". Per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un fallimento anche per la Figc: in fumo 30 milioni di ricavi Articoli correlati Oltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e riduzione delle emissioni: AnconAmbiente accelera sulla sostenibilitàL'azienda, leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale nella provincia di Ancona, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024,... Tennis, sorpasso storico sul calcio: la FITP supera la FIGC per ricavi nel 2025Per la prima volta nella storia dello sport italiano, il tennis supera il calcio anche sul piano economico. Una selezione di notizie su Un fallimento anche per la Figc in fumo... Temi più discussi: Fiducia a Gattuso, ma c’è paura della terza apocalisse. Luigi Garlando interviene sui playoff Mondiali: La Figc in questi anni non ha fatto nulla. L’amore per la Nazionale? Inferiore agli altri Paesi; Lo sport non un costo da tagliare, ma un investimento: Iatì sulla gestione del campo di Ciccarello; Riportò ad alti livelli il nobile club dopo il fallimento degli anni '80, addio al presidente che la città amava; Il Mondiale di Gravina. Un fallimento anche per la FIGC: in fumo 30 milioni di ricaviÈ pesante l'effetto economico dell'esclusione dal Mondiale per le casse federali, tra malus dei contratti di sponsorizzazione, merchandising e premi Fifa ... msn.com Valentini (ex dg FIGC): Non andare ai Mondiali sarebbe un fallimento, ma ho fiduciaL'ex direttore generale della FIGC, Antonello Valentini è intervenuto a Radio Tutto Napoli parlando della semifinale contro l'Irlanda del Nord e di una possibile mancata ... firenzeviola.it Stai per leggere di una città che bruciò per tre giorni. Non per la guerra, non per una carestia, non per un'alluvione. Per una promozione in Serie B revocata dalla FIGC. Siamo a Caserta, 8 settembre 1969. La Casertana aveva appena conquistato sul campo la - facebook.com facebook Se la nazionale perde salta tutta la Figc Se la nazionale vince hai qualcosa da fare quest’estate in attesa che ripartano i campionati Situazione win win x.com